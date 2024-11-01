Спорткомбинат «Строитель» в Наро-Фоминском округе готовится к открытию

В поселке Селятино Наро-Фоминского округа завершился капитальный ремонт спорткомбината «Строитель», который провели в рамках областной госпрограммы, он готовится к открытию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строительная готовность объекта оценивается в 99%. Сейчас рабочие завершают пусконаладку инженерных систем, уборку помещений и другие работы.

В рамках ремонт спорткомбинат привели к современным стандартам. На прилегающей территории обустроили парковочное пространство и места для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.