Спорткомплекс «Бельский» откроют в Бронницах в первой половине 2026 года

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Бельский» откроют в Бронницах в первой половине следующего года. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Объект площадью более 2 тыс. кв. м расположен на Москворецкой улице. В нем обустроили универсальный спортзал, здание для хранения более 200 байдарок и каноэ, спуск к пирсу для занятий на воде, трибуны на 102 места, залы для занятий фитнесом и силовыми упражнениями.

В здании создана доступная среда. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Открыть его планируется в первой половине 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какая работа ведется в регионе для повышения эффективности спортобъектов.