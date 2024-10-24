Спорткомплекс «Орион» вскоре откроется в подмосковной Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе вскоре откроется обновленный спортивный комплекс «Орион». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В учреждении завершается капремонт, который проходит в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. В работах задействованы более 100 рабочих и пять единиц техники. Они завершают внутреннюю отделку помещений, монтаж оборудования и другие работы.

«По плану основное здание будет закончено до конца года и самый большой спортивный комплекс Балашихи будет полноценно принимать ребят. Родители смогут привести детей в различные секции — борьба, боевые единоборства, легкая атлетика, футбол, хоккей, теннис, плавание, баскетбол, волейбол. Здесь будет зона притяжения спорта в новом современном формате», — сказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов после осмотра хода реконструкции спорткомплекса.

Объект построили сотрудники Научно-исследовательского технологического института в 1959 году, там размещены два бассейна и спортзала, футбольное поле, легкоатлетические дорожки, площадки для для спортивных игр и хоккейная коробка.

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