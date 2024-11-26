Спорткорпус «Ока» вскоре откроют в Ступино после капремонта

В городском округе Ступино на улице Чайковского, вл. 3/10 завершается капитальный ремонт корпуса спортшколы «Ока» с двумя залами и плавательным бассейном, стройготовность объекта достигла 97%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте 45 человек рабочих. Строители завершают работы по внутренней отделке, монтажу инженерных сетей и благоустройству территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Рабочие обновили тренерские, раздевалки, душевые, медблок и другие помещения, а также привели к единому стандарту внешний вид бассейна. Открыть объект планируют до конца 2024 года.

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