Спортсмен из Московской области стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе

Подмосковный спортсмен Тимофей Алейников стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по пулевой стрельбе среди спортсменов в возрасте от 19 до 22 лет, он принял участие в упражнении «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов (3×20), три положения». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В общей сложности участниками этой дисциплины стали 63 спортсмена, победу одержал представитель Республики Удмуртия.

Соревнования прошли в Ижевске, в них приняли участие 537 юниоров и юниорок из 41 региона России. Их организовали в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.