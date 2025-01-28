Спортсмен из Московской области стал победителем этапа Кубка России по фристайлу

Подмосковный спортсмен Максим Буров занял первое место на I этапе Кубка России по фристайлу, он выступил в мужских состязаниях в дисциплине «акробатика». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Второе и третье место в аналогичной дисциплине заняли представители Республики Башкортостан. Первые два этапа соревнований в дисциплине «акробатика» проходят в Уфе, они завершатся в среду, 29 января.

В ведомстве уточнили, что Кубок России по фристайлу будет проходить до апреля в разных регионах России, спортсмены выступят в дисциплинах «ски-кросс», «биг-эйр», «могул», «парный могул», «акробатика», «слоуп-стайл» и «хаф-пайп». Соревнования организовали в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.