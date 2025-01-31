Спортсмен из Московской области завоевал медаль на Всероссийском турнире «Северный вальс»

Подмосковный спортсмен Тимофей Шелковников завоевал бронзовую медаль на Всероссийских соревнованиях по фигурному катанию на коньках «Северный вальс». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что Шелковников является представителем Училища олимпийского резерва № 1 Московской области и Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Фигурист набрал 222.54 балла по результатам двух прокатов. Он также показал лучший технический результат в произвольной программе. Первое и второе место заняли спортсмены из Москвы.

Турнир прошел в Санкт-Петербурге, его организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».​

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.