Спортсмен из Московской области завоевал награду на этапе Кубка России по сноуборду

Подмосковный спортсмен Арсений Томин завоевал бронзовую медаль в рамках V этапа Кубка России по сноуборду, он выступил в дисциплине «сноуборд-кросс». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первое место в этой дисциплине занял представитель Красноярского края Александр Атылин, второе — спортсмен из Новосибирской области Даниил Дильман.

В ведомстве отметили, что Томин также завоевал золотую и серебряные медали на III и IV этапе Кубка России в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс в смешанной паре».

IV и V этапы соревнований по сноуборд-кроссу проходят в Миассе, их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.