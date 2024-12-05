Спортсмен из Московской области завоевали две медали на Кубке России и Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Представитель Подмосковья Антон Аристархов завоевал две серебряные награды на Кубке России и Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На Кубке России спортсмен выступал в дисциплине «пистолет пневматический 10 м», на вторых состязаниях — «малокалиберный пистолет 50 м». В ведомстве уточнили, что соревнования прошли в Ижевске (Удмуртская Республика), в них приняли участие более 500 российских спортсменов. Турнир организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.