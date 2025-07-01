Спортсмен из Ногинска занял первое место на международных соревнованиях по стрельбе

Многократный чемпион Европы и призер чемпионата мира из Ногинска Антон Аристархов завоевал золотую медаль на международных соревнованиях по пулевой стрельбе «Открытый чемпионат Республики Беларусь по пулевой стрельбе». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в дисциплине «пневматический пистолет, 10 м» среди мужчин. На втором месте в ней оказался чемпион Европы и чемпион России Никита Манн из Красноярского края, на третьем — серебряный призер Олимпиады в Токио Артем Черноусов из Иркутской области.

Соревнования прошли в Минске, участниками стали более 200 спортсменов из Белоруссии и России.

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