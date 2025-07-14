Спортсмен из Подмосковья получил бронзу на Уимблдонском турнире по теннису среди юниоров

Подмосковный спортсмен Егор Плешивцев получил бронзовую медаль на Уимблдонском турнире по теннису среди юниоров, который проходил в Лондоне. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Уроженец Химок выступал в парном разряде вместе с казахстанским спортсменом Амиром Омархановым. В четвертьфинальном матче они обыграли Коннора Доига из ЮАР и Крииша Тиаги из Индии. В полуфинале они уступили Оскари Палданиусу из Финляндии и Алану Вазному из Польши.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие спортивные мероприятия запланированы в регионе на это лето.