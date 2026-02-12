Спортсмен из Подмосковья стал бронзовым призером чемпионата России по лыжному двоеборью

Фото: [ Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России ]

Спортсмен из Подмосковья Виталий Шаршавин (областной Центр олимпийских видов спорта) стал бронзовым призером чемпионата России по лыжному двоеборью. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он выступил в дисциплине «трамплин К-95, гонка преследования 10 км». На первом месте в ней оказался спортсмен из Нижегородской области, на втором — из Санкт-Петербурга.

Состязания прошли в городе Чайковский (Пермский край) в рамках федеральной программы «Спорт России».

