Спортсмен из Подмосковья завоевал золотую медаль на этапе Кубка России по горнолыжному спорту

Подмосковный спортсмен Семен Ефимов завоевал золотую медаль на этапе Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплине «слалом» среди мужчин, который прошел в Кировске Мурманской области. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Представителю региона удалось обыграть спортсменов из Санкт-Петербурга и Челябинской области, они заняли второе и третье место соответственно. В общей сложности в первом этапе соревнований приняли более 140 спортсменов из 20 регионов России.

Второй и третий этапы состязаний пройдут на следующей неделе в городе Полярные Зори, дальнейшие — в Кусе, Москве, Красноярске, Манжероке, Елизово и Южно-Сахалинске. После этого победители этапов вернутся в Кировск и будут бороться за медали в финале Кубка. Турнир организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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