Спортсмен из Подольска получил бронзовую медаль на первенстве Европы по спортивной борьбе
Подольский спортсмен взял бронзу на первенстве Европы по спортивной борьбе
Фото: [t.me/podolskadm]
Спортсмен из Подольска Матвей Головенчиц получил бронзовую медаль на первенстве Европы по спортивной борьбе среди участников в возрасте до 17 лет. Об этом рассказали в муниципальной администрации.
До этого подольская команда одержала победу в первом сезоне Единой школьной лиги. Ее поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Матвей Головенчиц — воспитанник спортивной школы «Космос» и Федерации греко-римской борьбы. Со счетом 3:1 он победил в бою с грузинским спортсменом в финале.
Соревнования проходили в столице Северной Македонии — Скопье.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие массовые спортивные мероприятия пройдут в области летом.