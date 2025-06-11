Спортсмен из Подольска получил бронзовую медаль на первенстве Европы по спортивной борьбе

Спортсмен из Подольска Матвей Головенчиц получил бронзовую медаль на первенстве Европы по спортивной борьбе среди участников в возрасте до 17 лет. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

До этого подольская команда одержала победу в первом сезоне Единой школьной лиги. Ее поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Матвей Головенчиц — воспитанник спортивной школы «Космос» и Федерации греко-римской борьбы. Со счетом 3:1 он победил в бою с грузинским спортсменом в финале.

Соревнования проходили в столице Северной Македонии — Скопье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие массовые спортивные мероприятия пройдут в области летом.