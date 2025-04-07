Спортсмен из Подольска стал чемпионом первенства России по ушу

Спортсмен из Подольска Виктор Хремучков стал чемпионом первенства России по ушу. Об этом рассказали в соцсетях муниципальной администрации.

Чемпионат и первенство России по кунг-фу, традиционному ушу и юн-чун-цюань проходило в Московском дворце ушу. В нем приняли участие более 1 тыс. спортсменов из 43 регионов России.

Уроженец Подольска был признан лучшим в возрастной группе 12–14 лет в дисциплине шуан цзянь — парные мечи.

Спортсмен на протяжении шести лет занимается ушу под руководством тренера Натальи Голоуховой. Он состоит в Подольском клубе боевых искусств и единоборств «ИРБИС».

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