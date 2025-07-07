Спортсмен из Подольска занял третье место на чемпионате России по грепплингу
Подольский спортсмен стал призером чемпионата России по грепплингу
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Спортсмен из Подольска Халим Базихов занял третье место на чемпионате России по грепплингу и грепплингу-ги. Об этом рассказали в администрации округа.
До этого представители Подмосковья получили две бронзы в финале летней Спартакиады молодежи России по современному пятиборью, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат по грепплингу прошел в Иваново. В нем приняли участие свыше 300 спортсменов из 41 региона России. Победители будут представлять Россию на чемпионате мира, который пройдет в Сербии.
Халим Базихов занимается грепплингом под руководством тренера Руслана Смирнова в спортклубе «Воин».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области развивается адаптивный спорт.