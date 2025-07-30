Спортсменка из Богородского округа завоевала три золотые награды первенства Европы по тяжелой атлетике

Подмосковная спортсменка Софья Врагова из Богородского округа завоевала три золотые награды первенства Европы по тяжелой атлетике. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в весовой категории свыше 77 кг, ей удалось достичь результата 95 кг в рывке, 116 кг — в толчке, сумма двоеборья достигла 211 кг.

В ведомстве напомнили, что до этого тяжелоатлетка Варвара Кузьминова из Богородского округа завоевала две золотые и одну бронзовую медаль на европейском первенстве. Соревнования проходят в столице Испании Мадриде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.