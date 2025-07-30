Спортсменка из Богородского округа завоевала три золотые награды первенства Европы по тяжелой атлетике
Тяжелоатлетка из Богородского завоевала три золота первенства Европы
Фото: [Федерация тяжелой атлетики России]
Подмосковная спортсменка Софья Врагова из Богородского округа завоевала три золотые награды первенства Европы по тяжелой атлетике. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Она выступила в весовой категории свыше 77 кг, ей удалось достичь результата 95 кг в рывке, 116 кг — в толчке, сумма двоеборья достигла 211 кг.
В ведомстве напомнили, что до этого тяжелоатлетка Варвара Кузьминова из Богородского округа завоевала две золотые и одну бронзовую медаль на европейском первенстве. Соревнования проходят в столице Испании Мадриде.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.