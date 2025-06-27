Спортсменка из Чехова завоевала золотую медаль на первенстве Европы по синхронному плаванию

Спортсменка из подмосковного Чехова Валерия Плеханова завоевала золотую медаль на первенстве Европы по синхронному плаванию среди юниоров и юниорок. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в дисциплине «соло — техническая программа», на втором и третьем месте соответственно оказались представители Испании и Греции. Подмосковная спортсменка является воспитанницей тренеров-преподавателей Ольги Брусникиной и Оксаны Самохваловой.

Соревнования проводятся по международным правилам Европейской федерации плавания с дополнительными ограничениями, участниками стали синхронистки из России, Грузии, Испании и других стран. Они проходят в Афинах (Греция).

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