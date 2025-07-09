Спортсменка из Егорьевска стала серебряным призером первенства Европы по женской борьбе

Спортсменка Маргарита Салназарян из Егорьевска завоевала серебряную медаль на первенстве Европы по женской борьбе среди юниорок до 21 года. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в весовой категории до 65 кг и в заключительной встрече уступила спортсменке из Турции Бейзе Аккус.

В ведомстве напомнили, что ранее подмосковные борцы Иван Соломин и Мингиян Горяев заняли первые места на первенстве Европы по греко-римской борьбе. Отметим, что соревнования прошли в итальянском городе Каорле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.



