Спортсменка из Егорьевска завоевала медаль на чемпионате России по вольной борьбе

Спортсменка из муниципального округа Егорьевск Алина Шевченко завоевала серебряную медаль на чемпионате России по вольной борьбе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она является действующей победительницей первенства мира и первенства Европы. Новую медаль она завоевала в весовой категории до 68 кг, ей удалось победить соперницу из Москвы Карину Евстратову. Чемпионкой стала спортсменка из Красноярского края Ханум Велиева.

«Я должна была обязательно выиграть, потому что мама нервничает, нужно было победить. <…> Поэтому всегда нужно стремиться к золотой медали. Но здесь, на чемпионате России, все девчонки очень сильные», — отметила Шевченко.

Соревнования проходят в Москве, по итогам будет сформирована российская сборная, которая выступит на чемпионате мира в Хорватии в сентябре. Их проводят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.