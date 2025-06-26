Спортсменка из Электростали завоевала две медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Спортсменка из Электростали Виктория Казанцева завоевала две медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду — золотую и серебряную. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, она заняла первое место в синхронных прыжках с вышки 5 м, 7,5 м и 10 м на выбор в паре с россиянкой Александрой Кедриной. Кроме того, она стала серебряным призером в индивидуальных прыжках с вышки 5 м, 7,5 м и 10 м на выбор.

В ведомстве добавили, что первенство Европы по прыжкам в воду среди юниоров и юниорок (14-15 лет, 16-18 лет) будет проходить до 30 июня в Афинах (Греция).

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