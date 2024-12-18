Спортсменка из Московской области заняла первое место на международных соревнованиях по гольфу

Подмосковная спортсменка Алиса Молоканова одержала победу на международных соревнованиях по гольфу в составе сборной России, она выступила в личном первенстве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На втором месте в этой дисциплине оказалось англичанка Хол Имонжен, на третьем — Суд Ананья из Индии. В ведомстве напомнили, что подмосковная спортсменка в октябре 2024 года также стала чемпионкой турнира серии GEM International Amateur Golf TOUR 2024.

Соревнования прошли в Дубае (ОАЭ), их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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