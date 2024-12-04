Спортсменка из Московской области заняла второе место на международных соревнованиях по керлингу

Подмосковная спортсменка Анастасия Мищенко завоевала серебряную медаль на международных соревнованиях по керлингу в составе сборной команды. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в соревнованиях среди женских команд в составе сборной «Россия-2», вместе с ней команду представляли Валерия Денисенко, Анастасия Косогор, Мария Марченкова и Алина Фахуртдинова. Победу в состязаниях одержала сборная «Россия-1», тройку лидеров замкнула «Россия-4».

Соревнования прошли в Муроме в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». В них приняли участие 12 команд из Белоруссии, Турции и России.

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