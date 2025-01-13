Спортсменка из Московской области завоевала две награды на Российско-Китайских играх по шорт-треку

Спортсменка из Подмосковья Фаиля Аймалетдинова в составе команды «Россия-2» завоевала две серебряные медали на IV Российско-Китайских молодежных зимних играх по шорт-треку. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В состав команды также вошли россиянки Анна Овчинникова, Виктория Чумбаева, Мария Труханова и Анна Телеганова. Им удалось занять второе место в эстафете на 300 м среди юниорок. Кроме того, представительница Подмосковья завоевала «серебро» в индивидуальных стартах на 1000 м.

Теперь в копилке команды Московской области одна золотая, две серебряные и две бронзовые награды. IV Российско-Китайские молодежные зимние игры проходят в Южно-Сахалинске, в них принимают участие более 220 спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.