Спортсменка из Московской области завоевала награду на этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина
Подмосковная спортсменка стала призером этапа Кубка России по прыжкам на лыжах
Фото: [Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.]
Подмосковная спортсменка Ксения Каблукова заняла третье место на VIII этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Она выступила в дисциплине «трамплин К-95» и набрала 185 очков. На первом месте с результатом 201 очко оказалась Кристина Прокопьева из Свердловской области, на втором — спортсменка из Магаданской области Александра Кустова (189,5 очков).
Соревнования проходят в Чайковском (Пермский край) на комплексе трамплинов «Снежинка», их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.