Спортсменка из Московской области завоевала награду на этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина

Фото: [ Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. ]

Подмосковная спортсменка Ксения Каблукова заняла третье место на VIII этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Она выступила в дисциплине «трамплин К-95» и набрала 185 очков. На первом месте с результатом 201 очко оказалась Кристина Прокопьева из Свердловской области, на втором — спортсменка из Магаданской области Александра Кустова (189,5 очков).

Соревнования проходят в Чайковском (Пермский край) на комплексе трамплинов «Снежинка», их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.