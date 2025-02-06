Спортсменка из Московской области завоевала «золото» на Кубке России по прыжкам в воду

Подмосковная спортсменка Елизавета Кузина заняла первое место на Кубке России по прыжкам в воду, она выступила в дисциплине «трамплин 3 м синхронные прыжки» среди женщин в тандеме со спортсменкой из Свердловской области Кристиной Ильиных. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Серебро» в этой дисциплине завоевали представительницы Волгоградской области и Санкт-Петербурга, «бронзу» — Республики Татарстан и Москвы. В рамках кубка спортсмены также соревнуются в индивидуальных и синхронных прыжках с трамплина и вышки, смешанных синхронных прыжках с трамплина и вышки, турнир стал отборочным на ближайшие международные старты.

Состязания проходят в Санкт-Петербурге, их организовали в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.