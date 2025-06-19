Спортсменка из Одинцово стала бронзовым призером на международных соревнованиях по тхэквондо

Подмосковная спортсменка Милана Бекулова, которая тренируется в Одинцово, завоевала бронзовую медаль на престижном международном турнире по тхэквондо GP Challenge. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях за третье место она выступила с представительницей Китайского Тайбэя Ин Сюань Хуан в весовой категории до 49 кг. На первом и втором местах оказались спортсменки из Тайваня и Казахстана соответственно.

Состязания World Taekwondo Grand Prix Challenge открыли серию отборочных соревнований – участники борются за путевки на Гран-при Рима-2026. Они прошли в городе Шарлотт (США), в них приняли участие более 350 спортсменов из 44 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.