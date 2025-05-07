Спортсменка из Подмосковья одержала победу на международном турнире по боксу

Подмосковная спортсменка Ксения Вишневская заняла первое место на IX Международном турнире по боксу «Juniors Nations Cup» в Сербии. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка из Королева является воспитанницей СШОР по боксу МО, она выступила в весовой категории 48 кг. В финале ей удалось победить другую российскую спортсменку Дарью Гаврину. По итогам турнира сборная России заняла первое общекомандное место.

Состязания прошли в городе Врбас (Сербия), в них приняли участие 65 спортсменов из 10 стран, включая Сербию, Румынию, Россию и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.