Спортсменка из Подмосковья стала обладательницей Кубка России по сноуборду

Подмосковная спортсменка Варвара Артюхова стала победительницей общего зачета Кубка России по сноуборду, она выступила в дисциплине «параллельный слалом» среди женщин. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Серебряным призером в этой дисциплине стала спортсменка из Алтайского края, бронзовым — из Москвы. В ведомстве напомнили, что Артюхова завоевала золотые медали на первом, втором и третьем этапах Кубка России.

Соревнования прошли на ГЛК «Благодать» в городе Белокуриха (Алтайский край), они организованы в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.