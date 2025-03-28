Спортсменка из Подмосковья стала серебряным призером чемпионата России по биатлону

Подмосковная спортсменка Кристина Резцова завоевала серебряную медаль в гонке преследования в рамках чемпионата России по биатлону. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте оказалась Елизавета Каплина из Республики Башкортостан, на третьем — еще одна российская биатлонистка, Полина Плюснина.

​«Если честно, все тренеры говорили, что со старта нужно было рвать и догонять Лизу. Я попробовала на первом подъеме упереться и поняла, что я просто сейчас так не готова, даже если я выработаюсь на 150%», — прокомментировала Резцова журналистам телеканала «Матч ТВ».

Соревнования проходят в Ханты-Мансийске, они завершатся в воскресенье, 30 марта. Их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.