Спортсменка из Подмосковья стала серебряным призером на чемпионате России по маунтинбайку
Фото: [Федерация велоспорта России]
Подмосковная спортсменка Александра Ушакова стала серебряным призером на чемпионате России по маунтинбайку, она выступила в дисциплине «гонка в гору». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Спортсменка представляет Училище олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Александра Ушакова. На первом месте в этой дисциплине оказалась представительница Санкт-Петербурга, на третьем — Республики Удмуртия.
Соревнования прошли в Архипо-Осиповке (Краснодарский край), их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».
