Спортсменка из Подмосковья стала серебряным призером на чемпионате России по маунтинбайку

Подмосковная спортсменка стала призером на чемпионате России по маунтинбайку

Фото: [Федерация велоспорта России]

Подмосковная спортсменка Александра Ушакова стала серебряным призером на чемпионате России по маунтинбайку, она выступила в дисциплине «гонка в гору». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменка представляет Училище олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Александра Ушакова. На первом месте в этой дисциплине оказалась представительница Санкт-Петербурга, на третьем — Республики Удмуртия.

Соревнования прошли в Архипо-Осиповке (Краснодарский край), их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал  о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

