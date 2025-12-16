Спортсменка из Подмосковья стала серебряным призером на Кубке мира по фехтованию

Представительница Подмосковья Стефания Часовникова стала серебряным призером на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на рапирах. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Часовникова представляет УОР № 1 в Краснознаменске, в финале она встретилась с лидером мирового юниорского рейтинга Лю Чжэлинь (США) и завоевала серебряную медаль.

Соревнования прошли в Бангкоке (Таиланд), участниками стали более 160 спортсменов из 24 стран мира, включая Россию, США, Сингапур, Польшу и другие.

