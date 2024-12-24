Спортсменка из Подмосковья заняла второе место на международных соревнованиях по велосипедному спорту

Подмосковная спортсменка Александр Ушакова стала серебряными призером финального этапа «Ипподром» «Международной серия ФВСР по велокроссу 2024–2025 годов», она выступила в дисциплине «велокросс». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Первое место в аналогичной дисциплине заняла представительница Чувашской Республики, третье — Удмуртии. В ведомстве добавили, что подмосковная спортсменка также завоевала «серебро» на втором и третьем этапах турнира.

Заключительный соревнования проходили в Майкопе (Республика Адыгея), их организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.