Спортсменка из Подольска Дарья Захарова завоевала золотую медаль на Кубке России по дзюдо в Череповце, одержав победу в весовой категории 52 кг.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал об эффективности спортивных объектов в регионе.

В 2023 и 2024 годах Захарова становилась победительницей первенства России, а в 2018 году — чемпионкой мира по самбо. Тренируется Захарова под руководством заслуженного тренера России Дмитрия Воробьева.

Соревнования прошли во Дворце спорта «Юбилейный». В них приняли участие 333 спортсмена (236 мужчин и 97 женщин), представлявших 50 регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта Школьной лиги.