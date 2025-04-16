Спортсменка из Подольска одержала победу на первенстве России по муай-тай

Спортсменка из Подольска Дарья Грешнова одержала победу на первенстве России по муай-тай в возрастной категории 14-15 лет. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

За победу в соревнованиях боролись 250 спортсменов со всех уголков России. Представительница Подольска была признана лучшей в весовой категории +71 кг.

Таким образом, девушка вошла в состав российской сборной. Теперь ее ждет участие в первенстве мира. Оно состоится осенью в Абу-Даби.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил следж-хоккеистов области, которые победили на Кубке защитников Отечества.