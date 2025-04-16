Спортсменка из Подольска в возрасте 91 года примет участие в Казанском марафоне

Жительница Подольска в возрасте 91 года Клара Степановна Богатова планирует принять участие в Казанском марафоне. Об этом рассказали в администрации округа.

Клара Степановна занялась бегом в 69 лет и тренируется каждый день. В зимний период переходит на лыжи, а со сходом снега возвращается к бегу. Во время подготовки к соревнованиям жительница ежедневно пробегает от 2 до 6 км. В рамках Казанского марафона она намерена преодолеть дистанцию в 5 км.

Недавно жительница приняла участие в забеге «Любовь и космос», который был приурочен ко Дню космонавтики. За час она пробежала 5 км и получила медаль как самая возрастная бегунья.

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