Спортсменки из Московской области вышли в полуфинал международного парного теннисного турнира

Подмосковные спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного теннисного турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что в четвертьфинале им удалось обойти российскую спортсменку Ирину Хромачеву и представительницу Казахстана Анну Данилину, встреча закончилась со счетом 6:4, 6:1. Вскоре представительницы Подмосковья сыграют с соперницами из Италии — Сарой Эррани и Жасмин Паолини.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.