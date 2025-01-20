Спортсменки из Московской области завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по велокроссу
Подмосковные спортсменки завоевали две медали на соревнованиях по велокроссу
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
Подмосковные спортсменки завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях в дисциплине «велокросс» — серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Софья Пантеева завоевала «серебро» среди девушек 13-14 лет. На первом месте в этой возрастной категории оказалась представительница Ставропольского края, на третьем — ДНР. Еще одна подмосковная спортсменка Александра Белова стала бронзовым призером среди девушек 15-16 лет. Золотую и серебряную награды получили спортсменки из Ставропольского края.
Состязания проходили в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края, их организовали в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.