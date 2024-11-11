Спортсменки из Московской области завоевали семь медалей на чемпионате России по боксу

Подмосковные спортсменки завоевали пять золотые и две серебряные медали на чемпионате России по боксу среди женщин и стали лидерами по числу выигранного «золота». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Юлия Чумгалакова из Домодедова заняла первое место в наилегчайшей весовой категории 48 килограммов, Людмила Воронцова из Химок — в весе 57 килограммов, Елена Бабичева из Королева — в весе 63 килограмма. Кроме того, золотые медали получили Дарима Сандакова из Дмитровского округа (63 килограмма) и Кристина Ткачева из Химок (свыше 81 килограмма).

В результате в женской сборной России оказались 10 подмосковных спортсменок. Чемпионат проходил в городе Серпухов в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.