Спортсменки из Подмосковья завоевали девять наград в серии международных турниров по теннису на колясках

Подмосковные спортсменки из школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров» Виктория Львова и Людмила Бубнова завоевали девять наград в серии международных турниров по теннису на колясках. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Виктория Львова заняла первое место в женском одиночном разряде на первом и втором этапе соревнований, а также получила «золото» в парном разряде с француженкой Зоей Марас. На третьем этапе она также заняла первое место в женском одиночном разряде, Людмила Бубнова — второе место. Бубнова вместе с Зелихой Аксак из Турции завоевала золотую медаль, Виктория Львова с представительницей Австралии Хейли Слокомб — бронзовую. В последнем этапе спортсменки завоевали еще одно «золото» и «серебро».

Соревнования проходили в Турции, они длились с 25 ноября по 15 декабря.

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