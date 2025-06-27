Спортсменки из Подмосковья завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по гольфу

Подмосковные спортсменки завоевали две медали на всероссийских соревнованиях по гольфу «АГР Форест Хиллс Кап 2025» — золотую и серебряную. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, победу одержала Нина Пегова, на втором месте оказалась Алиса Молоканова. В тройку лидеров среди женщин также вошла представительница Москвы.

«Поскольку погода была очень сложной, с ветром и дождем, приходилось принимать необычные решения, что внесло интригу в конечный результат. Я получила удовольствие от поля, общения и гольфа в целом», — рассказала Пегова.

Соревнования представляют собой серию турниров, которую утвердила Ассоциация гольфа России в 2022 году. Они прошли в деревне Матвейково (Московская область) на территории гольф-клуба «Форест Хиллс», их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.