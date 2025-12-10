Спортсменки из Подмосковья завоевали награды на Всероссийских соревнованиях по плаванию

Представительницы Подмосковья завоевали семь наград на Всероссийских соревнованиях по плаванию среди юниоров и юниорок «Резерв России» — две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, воспитанница СШОР по водным видам спорта Полина Лейкина (Руза) одержала победу на дистанции 400 м комплексным плаванием, Диана Валиуллина (Руза) — в плавании вольным стилем на 200 м.

Состязания прошли в Саранске, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.