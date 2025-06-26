Спортсменки из Рузского округа завоевали еще две медали в финале Кубка России по плаванию

Спортсменки из Рузского округа завоевали две медали в третий день финальных соревнований Кубка России по плаванию – золотую и серебряную. Об этом сообщает Министерств физической культуры и спорта Московской области.

Так, Полина Лейкина и Диана Валиуллина заняли первое и второе места соответственно в дисциплине «комплексное плавание» на дистанции 400 м среди женщин. Третье место заняла спортсменка Республики Татарстан. Теперь в копилке региональной команды одна золотая, одна серебряная и две бронзовые награды.

Состязания проходят в Казани (Республика Татарстан), их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.