Спортсмены из Химок, Краснознаменска и Наро-Фоминска завоевали медали на чемпионате и этапе Кубка России по стрельбе

Спортсмены из Химок, Краснознаменска и Наро-Фоминска завоевали две золотые медали в рамках национального чемпионата и этапа Кубка России по пулевой стрельбе. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Тимур Берлинский (Химки) занял первое место в матче олимпийского упражнения «винтовка пневматическая, 10 м, мужчины». Кроме того, трио Дианы Даниловой (Краснознаменск), Елены Липы (Краснознаменск) и Софьи Никулиной (Наро-Фоминск) стало лучшим в женских командных соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета. В ведомстве добавили, что представители региона Антон Аристархов и Софья Никулина стали призерами турнира.

Состязания прошли в селе Игнатово (Московская область), их организовали в рамках федеральной программы «Спорт России».

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