Спортсмены из «Химок» обыграли курский «Авангард» в домашних матчах Юношеской футбольной лиги

Команды спортивной школы олимпийского резерва «Химки» одержали победы в матчах восьмого тура Юношеской футбольной лиги — Центр, их соперниками стали представители курского «Авангарда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Спортсмены команды 2010 года рождения выиграли со счетом 4:1, команды 2009 года рождения — 6:1 в пользу химчан. В выходные, 24 и 25 мая, команды отправятся на выезд в Воронежскую область и сыграют с местным «Динамо».

Напомним, что до октября футболисты будут играть с соперниками из 14 регионов России. Расписание матчей размещено здесь.

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