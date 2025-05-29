Спортсмены из Химок узнали об истории основания Санкт-Петербурга

В Химках на территории спортивного комплекса «Арена Химки» прошло торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию 322-й годовщины со дня основания города-героя Санкт-Петербурга, в рамках которого юным спортсменам рассказали об истории героической обороны города во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Депутат Ирина Спирина подчеркнула, что такие лекции помогают воспитывать в молодежи дух патриотизма, что особенно важно, когда «защитники выполняют боевые задачи» в зоне проведения специальной военной операции. Спортсменам также рассказали о восстановлении города и об итогах спортивного сезона в отделении биатлона.

«Спорт, сила духа и патриотизм объединили сегодня юных спортсменов, их родителей, тренеров и почетных гостей. Чемпионка России по горным лыжам, представительница династии спортсменов, супруга участника СВО Лидия Дьякова рассказала о Санкт-Петербурге», — рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, депутат Валентин Герасимов.

Кроме того, биатлонистам вручили спортивные разряды. Для них также провели встречу с заслуженным летчиком-испытателем России Аркадием Газаряном и военным психологом Светлана Фирсова. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.