Спортсмены из Московской области выступят на Кубке Наций по кекусинкан

Подмосковные спортсмены примут участие в международных соревнованиях по кекусинкан «Кубок Наций», которые пройдут в Москве 9 марта. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ведомстве уточнили, что от региона заявлены 198 человек из Подольска, Люберец, Балашихи, Одинцово, Мытищ, Химок, Видного, Красногорска и Долгопрудного. В общей сложности участниками турнира станут более 1,7 тыс. спортсмены из 25 стран и 40 регионов России.

Отметим, что состязания организуют подмосковный клуб каратэ кекусинкан «Подольск-Додзе» и «Союз промышленников и предпринимателей «Иволга», их проведут при поддержке областного Минспорта в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Узнать подробнее о ​мероприятии можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.