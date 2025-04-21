Спортсмены из Московской области завоевали более 30 медалей на турнире по каратэ «Кубок Ак Барс»

Подмосковные спортсмены завоевали 32 медали на международных и всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Ак Барс» — 10 золотых, девять серебряных и 13 бронзовых наград. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, золото в индивидуальных соревнованиях в дисциплине «ката» завоевали Александра Кибирева, Леонид Селицкий и Артем Григорьев, в соревнованиях среди женщин в дисциплине «кумитэ» в весовой категории 55 кг — Полина Лаврова, в дисциплине «ката-группа» — София Игнатова, Ульяна Лянгасова, Анисья Овчинникова и Мария Цыганкова и так далее.

Сборная региона два года подряд становится первой в общекомандном зачете на этом турнире. Соревнования прошли в Казани в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», в них приняли участие более 2,5 тыс. спортсменов из 49 регионов России и 16 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.