Спортсмены из Московской области завоевали четыре награды на Кубке России по тяжелой атлетике

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по тяжелой атлетике, женская сборная по итогам соревнований заняла второе общекомандное место. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Максим Могучев завоевал «бронзу» в весовой категории 102 кг в заключительный день состязаний. До этого Евгения Гусева, Александра Фурдик и Яна Кондрашова завоевали еще три награды — серебряные медали в своих весовых категориях.

В общей сложности участниками турнира стали более 300 атлетов из 52 регионов России. Соревнования прошли в Екатеринбурге (Свердловская область), их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.