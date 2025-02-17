Спортсмены из Московской области завоевали награды на этапе Кубка России по фристайлу

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на третьем этапе Кубка России по фристайлу — одну серебряную и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Дмитрий Гайдук завоевал «серебро» в дисциплине «ски-кросс» среди мужчин. Первое место в ней занял спортсмен из Челябинской области, третье — из Пермского края. Алиса Ходырева стала бронзовым призером в женских стартах в аналогичной дисциплине. «Золото» и «серебро» получили спортсменки из Санкт-Петербурга и Ленинградской области соответственно.

Соревнования проходили в городе Миасс (Челябинская область), их организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.